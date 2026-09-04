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Volkswagen'den dev yeniden yapılandırma: 50 bin ek iş kesintisi onaylandı

Volkswagen'den dev yeniden yapılandırma: 50 bin ek iş kesintisi onaylandı
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Volkswagen'in denetim kurulu, CEO Oliver Blume'un 'Gelecek Planı'nı onayladı. Plan, 50 bin ek iş kesintisi, model gamında %50 inceltme ve kapasite azaltımı öngörüyor. VW, 2030'a kadar %9 marj hedeflerken, iş konseyi zorunlu işten çıkarma yapılmayacağını ve fabrika kapatma kararı alınmadığını belirtti. Tartışmalı tesisler için alternatif kullanımlar araştırılacak.

Volkswagen AG'nin denetim kurulu, CEO Oliver Blume'un yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılandırma planını onayladı. 'Gelecek Planı' olarak bilinen program; 50 bin ek iş kesintisi, çok daha az model ve daha küçük bir endüstriyel ayak izi öngörüyor. Bu rakam, 2024 sonundan bu yana kabul edilen işgücü azaltımlarının iki katına işaret ediyor ve şirketin araç gamını 2035'e kadar yüzde 50 oranında inceltmesinin önünü açıyor.

Şirket, yoğunlaşan küresel rekabet, değişen talep ve teknolojik dönüşüm nedeniyle işgücü kapasitesinin ekonomik gerçeklikle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak VW iş konseyi, 50 bin rakamının sabit bir hedef olmadığını, şirketin 2030'a kadar yüzde 9 marj hedefinden türetilen bir planlama varsayımı olduğunu açıkladı. İşçi grubu sözcüsü, mevcut anlaşmalar uyarınca 2030 sonuna kadar zorunlu işten çıkarma yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

İşçi temsilcileri, VW'nin maliyet indirimlerine ihtiyacı olduğunu kabul etmekle birlikte fabrika kapatılmasına, eş-karar mekanizmasının zayıflatılmasına ve çekirdek işlerin ayrıştırılmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Nihai pakette, işçiler hiçbir fabrikanın derhal kapatılmayacağı ve tartışmalı yer kararlarının önümüzdeki aylarda ele alınacağı güvencesini aldı. VW, Avrupa'da yıllık yaklaşık 500 bin araçlık fazla kapasitesi bulunduğunu ve Emden, Hannover, Neckarsulm ile Zwickau'daki fabrikalarının 2031-2034 arasında mevcut modellerin devre dışı kalmasının ardından rekabetçi üretim planlarından yoksun olduğunu bildirdi; bu tesisler için alternatif kullanımlar araştırılacak.

IG Metall Başkanı Christiane Benner ve iş konseyi Başkanı Daniela Cavallo, uzlaşının 'tehlikeli bir tırmanışı önlediğini' vurgularken, hiçbir fabrika kapatma kararı alınmadığını ve VW binek araç ile bileşen işletmelerini ayırma planlarının gündemden kalktığını söyledi. İşçi liderleri, 'İş daha yeni başlıyor; asla kabul etmeyeceğimiz şey, yükün tek taraflı çalışanlara yüklenmesidir' dedi.

Porsche-Piëch ailesi, getiriler ve temettüler üzerindeki baskı nedeniyle daha hızlı aksiyon alınmasını desteklemişti. Porsche SE, kararı memnuniyetle karşıladığını ve VW'nin dönüşüm çabalarını desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Yeniden yapılandırma, yıllık yaklaşık 9 milyon araç satışıyla 2030'da yüzde 9 faaliyet marjı hedefliyor. Ayrıca VW, 2027-2031 döneminde 135 milyar avroluk sermaye harcaması ve AR-GE yatırımı planladığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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