Haberler

Volkswagen CEO'su: 50 bin ek işten çıkarma gerekebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin rekabet gücünü korumak için toplamda 100 bine kadar işten çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Daha önce 50 bin kişilik plan açıklanmıştı.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği iç bir notta, şirketin rakipleriyle rekabet edebilmesi için yaklaşık 50 bin ek işten çıkarma yapması gerekebileceğini belirtti. Bu, daha önce duyurulan 50 bin kişilik işten çıkarmayla birlikte toplamın 100 bine ulaşabileceği anlamına geliyor.

Blume, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisini düzene sokmaya çalışıyor. Şirketin karları, milyarlarca avroluk tarife maliyetleri, Çin'deki sert rekabet ve Alman üretim ağını daha verimli hale getirme baskısı nedeniyle düştü. Blume, raporlara göre şirketin rakiplerine kıyasla yüzde 20 oranında maliyet dezavantajı olduğunu hesapladıklarını ve bunun teorik olarak dünya çapında 50 bin kişilik bir işten çıkarma daha gerektirdiğini ifade etti.

Şirket, daha önce 100 bin işten çıkarma olasılığına ilişkin haberleri yorumlamamıştı. Blume, notunda işçi temsilcilerinin fabrika kapatmalarını içeren yeniden yapılandırma planlarını bloke ettiğini, ancak Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'larda rekabetçi kullanım senaryolarını hala doğrulayamadıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı

Bu kızı durdurabilene aşk olsun! Adını yeniden tarihe yazdırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat

Cevdet Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

Zam yağmuru durmuyor! Tarih belli oldu, elinizi çabuk tutun
Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi