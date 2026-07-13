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Volkswagen'den 50.000 Ek İşten Çıkarma Planı

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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, maliyet rekabetçiliğini artırmak için 50 bin ek işten çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Daha önce anlaşılan 50 bin çıkarmayla toplam sayı 100 bine ulaşabilir.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet rekabetçiliğini diğer otomobil üreticileriyle eşitlemek amacıyla yaklaşık 50.000 ek işten çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Bu hesaplamalar, şirketin maliyet yapısını iyileştirmeye yönelik.

Daha önce 50.000 işten çıkarma konusunda anlaşma sağlanmıştı. Yeni planlarla birlikte toplam işten çıkarma sayısı 100.000'e ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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