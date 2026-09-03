Volkswagen'den Dev Tasarruf Planı: 100 Bin İş Kaybı ve Dört Fabrikada Üretim Sonu

Volkswagen yönetim kurulu Perşembe günü kapsamlı bir maliyet kesme planını onayladı. Planda 50 bin kişilik iş kaybı, model yelpazesinin yarıya indirilmesi ve dört Alman fabrikasında otomobil üretiminin sonlandırılması öngörülüyor. Daha önce kararlaştırılan 50 bin iş kaybıyla birlikte toplam 100 bin pozisyon ortadan kalkacak.

CEO Oliver Blume'un Çin'deki düşük maliyetli rekabet ve ABD tarifelerine karşı hazırladığı plan, çalışan temsilcileri ile bölgesel hükümetin direnişine rağmen kabul edildi. Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm'daki fabrikalar 2031-2034 arasında otomobil üretiminden çekilecek. Yönetim kurulu, yönetim pozisyonları dahil yaklaşık 50 bin kişilik işçi sayısının ayarlanacağını açıkladı.

Baş çalışan temsilcisi Daniela Cavallo, planın şirketin gelecek on yılı için bir gereklilik olduğunu, ancak yükümlülüklerin sadece işçilere yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında planı sert biçimde eleştirmişti. Volkswagen, Çin'deki satış düşüşü nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30 azalma bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi