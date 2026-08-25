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Volkswagen'de İşçi Öfkesi: 10 Bin Kişi CEO'yu Protesto Etti

Volkswagen'de İşçi Öfkesi: 10 Bin Kişi CEO'yu Protesto Etti
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Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde 10 binden fazla çalışan, olası 50 bin iş kaybına yol açabilecek yeniden yapılanma planını protesto etti. CEO Oliver Blume'un 'birlik olma' çağrısı yuhalamalarla karşılanırken, işçi lideri Daniela Cavallo fabrika kapanışlarına karşı çıkarak yönetime güvenin zarar gördüğünü söyledi. Çin rekabeti, düşen karlar ve ABD tarifelerinin baskısı altındaki şirket, henüz somut bir ilerleme açıklamadı.

Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde Salı günü 10 binden fazla çalışan toplandı. CEO Oliver Blume, 50 bine kadar iş kaybına yol açabilecek yeniden yapılanma planı için 'herkesin birlik olması' çağrısı yaptı. Ancak kalabalık, konuşmasını yuhalayarak karşıladı. Pankartlarda 'İşlerimiz sizin bilanço düzeltmeleriniz değildir' ve 'Saygı pazarlık konusu değildir' sloganları yer aldı.

İşçi lideri Daniela Cavallo, Alman fabrikalarının grubun ayrılmaz parçası olduğunu belirterek kapanışlara karşı çıktı. Cavallo, 'Bu şirketin yönetim kuruluna ve özellikle CEO'suna olan güvenimiz zarar gördü. Henüz onarılamaz değil ama yine de zarar gördü' dedi.

Avrupa'ya koşan agresif Çin rekabeti, Çin'deki düşen karlar ve milyarlarca dolarlık ABD tarife maliyetleri nedeniyle sıkışan Volkswagen, düşen karlar ve kapasite fazlasıyla mücadele ediyor. Blume, 50 bin iş kaybının maliyetleri rakiplerle uyumlu hale getirmek için teorik bir kıstas olduğunu, fabrika kapanışları hakkında karar verilmediğini ve bunun 'son ve en pahalı çare' olduğunu söyledi. Yönetim henüz bir ilerleme açıklamadı; Osnabrueck'te üretimin gelecek yıl bitmesi bekleniyor, diğer dört fabrikanın ise 2030'dan itibaren geleceği belirsiz.

Kaynak: Haber Merkezi
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