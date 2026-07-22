Volkswagen Amarok'un yeni nesli elektrikli ve hibrit olacak

Volkswagen, popüler pikap modeli Amarok'un üçüncü neslinin tamamen elektrikli ve hibrit versiyonlarla geleceğini resmen açıkladı. Volkswagen Ticari Araçlar Başkanı Stefan Mecha, markanın elektrikli araç stratejisi kapsamında esnek bir sürüş stratejisine ihtiyaç duyulduğunu ve bu planın bir sonraki nesil için geçerli olacağını söyledi.

Mevcut ikinci nesil Amarok, Ford iş birliğiyle Ranger platformunda üretiliyor ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. İki şirket arasındaki anlaşmanın 2029 veya 2030'da sona ereceği ve elektrikli Amarok'un o dönemde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni nesil, ticari filolar ve arazi tutkunları için emisyonsuz sürüş hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi