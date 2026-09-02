ODMD Raporu: Fransız Üretici Zirvede, Rakibine Fark Attı

ODMD'nin raporu, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarını ortaya koydu. Fransız üretici, en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayarak zirveye yerleşti.

Listede diğer markaların sıralaması da dikkat çekiyor. Ancak en dikkat çekici performans, lider markanın satış adetlerindeki büyük fark oldu.

Kaynak: Haber Merkezi