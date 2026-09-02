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ODMD Raporu: Fransız Üretici Zirvede, Rakibine Fark Attı

ODMD Raporu: Fransız Üretici Zirvede, Rakibine Fark Attı
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ODMD'nin yayınladığı raporda, Türkiye'de en çok satan otomobil markası Fransız üretici oldu. Lider marka, satış adetlerinde en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayarak açık ara farkla listede birinci sırada yer aldı. Diğer markaların sıralamaları da dikkat çekerken, en çarpıcı gelişme zirvedeki bu büyük satış farkı olarak öne çıktı.

ODMD'nin raporu, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarını ortaya koydu. Fransız üretici, en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayarak zirveye yerleşti.

Listede diğer markaların sıralaması da dikkat çekiyor. Ancak en dikkat çekici performans, lider markanın satış adetlerindeki büyük fark oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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