Haberler

Premium otomobil satışları 2026'da geriledi

Premium otomobil satışları 2026'da geriledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, Audi ve Mercedes-Benz'de toplam kayıp 10 bin adedi aşarken, Volvo ve Jeep satışlarını artırdı.

Türkiye otomobil pazarında lüks tüketim ilgisi azalmasa da kesintisiz büyüme dönemi sona erdi. 2026'nın ilk yarısında premium segment satışları yüzde 9,63 gerileyerek 59 bin 91 adede düştü. BMW, Audi ve Mercedes-Benz'in toplam kaybı 10 bin adedi aşarken, Volvo, Jeep ve MINI satışlarını artırdı.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,44 daraldı. Premium markaların pazar payı yüzde 13,4 seviyesinde kaldı. Sıkı finansman koşulları ve yüksek fiyatlar talebi olumsuz etkiledi. BMW'de satışlar yüzde 31,47, Audi'de yüzde 23,38, Mercedes-Benz'de yüzde 15,07 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri

Putin'den dünyayı alarma geçiren karar! Rus ordusuna emri verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor

CHP'nin kalesi yıkılıyor! Kılıçdaroğlu'nu terk eden terk edene
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

Belediyenin çalışması isyan ettirdi! Evini kanalizasyon suları bastı

Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor

Ümmü nine yıllardır iki şeye hasret! Utancından misafir kabul etmiyor
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu