Premium otomobil satışları 2026'da geriledi

Türkiye otomobil pazarında lüks tüketim ilgisi azalmasa da kesintisiz büyüme dönemi sona erdi. 2026'nın ilk yarısında premium segment satışları yüzde 9,63 gerileyerek 59 bin 91 adede düştü. BMW, Audi ve Mercedes-Benz'in toplam kaybı 10 bin adedi aşarken, Volvo, Jeep ve MINI satışlarını artırdı.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,44 daraldı. Premium markaların pazar payı yüzde 13,4 seviyesinde kaldı. Sıkı finansman koşulları ve yüksek fiyatlar talebi olumsuz etkiledi. BMW'de satışlar yüzde 31,47, Audi'de yüzde 23,38, Mercedes-Benz'de yüzde 15,07 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi