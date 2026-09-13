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Tesla'dan Roadster için geri sayım: 1 Ekim'de lansman işareti

Tesla'dan Roadster için geri sayım: 1 Ekim'de lansman işareti
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Tesla, web sitesinde 1 Ekim'de Roadster lansmanına yönelik geri sayım başlattı. Şirket, 2017'de tanıttığı yeni nesil spor otomobilinde teslimatları 2020'ye ertelemiş ancak program birçok kez gecikmişti.

Tesla, cumartesi günü web sitesinde 1 Ekim'de Roadster'ın lansmanını işaret eden bir geri sayım yayımladı. Bu, elektrikli araç üreticisinin orijinal spor otomobilinin yeni nesil versiyonunu ilk kez tanıtmasından yaklaşık on yıl sonra geldi.

Şirket, sosyal medya platformu X'te "Go for launch" ifadesini "10.01" tarihini gösteren bir grafikle birlikte paylaştı. The Information, ağustos ayında Tesla'nın yeniden tasarlanmış Roadster'ı o ay içinde tanıtmayı planladığını bildirmişti.

Habere göre etkinlikte SpaceX ile işbirliği içinde geliştirilen soğuk gaz iticileriyle donatılmış sınırlı üretim bir versiyonun gösterimi yapılabilir. Gösterimin Teksas, McGregor'daki SpaceX test tesisinde yapılması bekleniyor. Tesla yeni nesil Roadster'ı ilk kez 2017'de tanıtmış ve teslimatların 2020'de başlayacağını söylemişti, ancak program defalarca ertelendi.

Bu gelişme, elektrikli araç üreticisinin geçen hafta Teksas, Austin'in sınırlı bölgelerinde direksiyon simidi ve pedalı olmayan iki koltuklu Cybercab için sürüş hizmeti sunmaya başlamasının ardından yaşandı. Musk, bu aracı Tesla'yı sürücüsüz araçlarda baskın bir güce dönüştürmenin anahtarı olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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