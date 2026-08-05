Singapur'da COE fiyatları: Kategori A düştü, B sabit kaldı

Singapur'da 5 Ağustos ihalesinde Kategori A Sertifika Hakkı (COE) fiyatı S$123.890'ya gerilerken, Kategori B COE primi sabit kaldı. Daha küçük araçlar ve elektrikli araçlar için kullanılan Kategori A primi yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Kategori B COE fiyatı, 22 Temmuz'daki önceki ihaledeki S$129.890'dan yalnızca S$20 artışla S$129.910 oldu. Open (Kategori E) COE fiyatı ise yüzde 0,8 artarak S$131.000'e yükseldi. Bu sertifikalar motosiklet dışındaki her tür araç için kullanılabilir ve çoğunlukla daha büyük arabalar için tercih edilir.

Motorsiklet (Kategori D) COE primi yüzde 3 artışla S$10.503'e çıktı ve bu, fiyatların beş haneli seviyeyi aştığı üçüncü ardışık ihale oldu. Ticari araç (Kategori C) COE fiyatı ise yüzde 2,5 düşüşle S$91.545'e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi