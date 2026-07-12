Reddick, NASCAR Liderliğini Hamlin'e Kaptırdıktan Sonra Atlanta'da İvmeyi Yeniden Kazanmayı Umuyor

Tyler Reddick, EchoPark Speedway'de yeniden ivme kazanmayı umuyor. Daytona 500'ü kazandıktan sonra Şubat ayında bu pistte de kazanan Reddick, liderliği Denny Hamlin'e kaptırdı. Şu anda Hamlin'in 44 puan gerisinde olan Reddick, özellikle yaz yarışlarında daha güçlü olduğunu söylüyor.

Kyle Larson ise 43 yarışlık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışıyor. Hendrick Motorsports sürücüsü, 2021'den bu yana en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor. Ayrıca NASCAR In-Season Challenge'ın üçüncü turu devam ediyor ve kazanan 1 milyon dolar kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi