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Reddick, NASCAR Liderliğini Hamlin'e Kaptırdıktan Sonra Atlanta'da İvmeyi Yeniden Kazanmayı Umuyor

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Daytona 500 galibi Tyler Reddick, EchoPark Speedway'de Denny Hamlin'e kaptırdığı liderliği geri almak için yarışıyor. Kyle Larson ise 43 yarışlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Tyler Reddick, EchoPark Speedway'de yeniden ivme kazanmayı umuyor. Daytona 500'ü kazandıktan sonra Şubat ayında bu pistte de kazanan Reddick, liderliği Denny Hamlin'e kaptırdı. Şu anda Hamlin'in 44 puan gerisinde olan Reddick, özellikle yaz yarışlarında daha güçlü olduğunu söylüyor.

Kyle Larson ise 43 yarışlık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışıyor. Hendrick Motorsports sürücüsü, 2021'den bu yana en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor. Ayrıca NASCAR In-Season Challenge'ın üçüncü turu devam ediyor ve kazanan 1 milyon dolar kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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