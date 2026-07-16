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Antonelli, Belçika'da Kazanarak F1 Liderliğini Güçlendirmek İstiyor

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Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Monako zaferiyle 66 puana çıkan liderliğini mekanik sorunlar nedeniyle takım arkadaşı Russell karşısında 25 puana kadar geriletti. Ferrari, Hamilton ve Leclerc'in galibiyetleriyle yükselişe geçerken, Belçika GP öncesi takımlar mücadeleye hazırlanıyor.

Mercedes'in 19 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli, Monako'daki zaferinin ardından liderliğini 66 puana kadar çıkarmıştı ancak yaşadığı mekanik sorunlar nedeniyle avantajı takım arkadaşı George Russell karşısında 25 puana geriledi. Bu arada Ferrari, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in galibiyetleriyle yeniden yükselişe geçti ve son dört yarışta üçüncü zaferini arıyor.

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etmek için Belçika'da altıncı kez kazanmayı hedeflerken, Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen de favori pistinde mücadele edecek. McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri de tehdit oluşturuyor. Mercedes takım patronu Toto Wolff, güvenilirlik sorunlarının puan kaybettirdiğini ve bunun affedilemeyeceğini belirtti.

Spa, enerji yönetimi açısından zorlu olsa da heyecan verici yarışlara sahne olacak. Verstappen, pistte tarihsel olarak iyi olduklarını ancak enerji yönetimi sınırlamalarının işi zorlaştırabileceğini söyledi. Ferrari patronu Fred Vasseur ise hava koşullarının değişkenliği nedeniyle hafta sonunun özellikle zorlu geçeceğini ifade etti. McLaren, yeni bir arka kanatla performans artışı bekliyor ancak zorlu bir yarış olacağının farkında.

Kaynak: Haber Merkezi
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