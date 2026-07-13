Haberler

Mercedes-Benz Hindistan Üst Düzey Yönetici Atamalarını Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes-Benz Hindistan, 1 Eylül 2026'dan itibaren Satış ve Pazarlama liderlik ekibinde değişiklikler yaptı. Nandita Godbole Pazarlama Direktörü, Amrit Baid Perakende Finans ve İkinci El Araçlar Genel Müdürü oldu. Sanjay Kochar ise Jamsheed Bhadha'nın yerine atandı.

Mercedes-Benz Hindistan, 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Satış ve Pazarlama liderlik ekibinde değişiklikler yaptığını duyurdu. Nandita Godbole, Dijital Müşteri Birimi Genel Müdürü olarak görev yaparken Pazarlama Direktörlüğüne atanırken, Amrit Baid Perakende Finans ve İkinci El Araçlar Genel Müdürü oldu. Jamsheed Bhadha'nın Dubai'de yeni bir role geçmesiyle, yerine Sanjay Kochar getirildi. Şirket, bu değişikliklerin müşteri deneyimine odaklanmayı ve iç liderlik gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Brendon Sissing, çalışanların müşteri odaklılıkta itici güç olduğunu vurguladı. Godbole'nin görevleri arasında gerçek zamanlı veri ve tahmine dayalı içgörülerle kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri sağlamak yer alıyor. Baid ise perakende finans ve ikinci el araç işlerini yönetecek. Mercedes-Benz Hindistan'ın perakende finans portföyü 15.000 crore rupiyi aşmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Amedspor'da deprem! Tüm şehir bu iddiaları konuşuyor
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor

Karadeniz’de alarm verildi! Kemire kemire yok ediyor
Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye sahip çıktı

Antalyaspor ve Konyaspor'un eski yıldızından Mbappe'ye açık destek
Özel, 'Yeni partinin adına karar verdik' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da

Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi