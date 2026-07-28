Mercedes 2026'da FAVÖK beklentisini aştı

Mercedes-Benz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 23,06 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, 23,1 milyar euroluk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Ancak şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 2,3 milyar euro ile 1,72 milyar euroluk beklentiyi aştı.

Otomobil bölümünün düzeltilmiş FAVÖK'ü 909 milyon euro ile 838,2 milyon euroluk piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Otomobil bölümünün düzeltilmiş satış karlılığı (ROS) ise %4,0 ile %3,75'lik beklentiyi aştı. Mercedes-Benz, 2026 yılı gelirlerinin önceki yıla kıyasla hafif düşmesini beklediğini açıkladı. Şirket daha önce gelirlerin yıllık bazda yatay seyredeceğini öngörüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi