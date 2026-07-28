Haberler

Mercedes 2026'da FAVÖK beklentisini aştı

Mercedes 2026'da FAVÖK beklentisini aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes-Benz, 2026 ikinci çeyrekte 23,06 milyar euro gelirle beklentilere yaklaştı, ancak düzeltilmiş FAVÖK 2,3 milyar euro ile piyasa tahminini aştı. Otomobil bölümü karlılığı da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket, yıl için gelirde hafif düşüş bekliyor.

Mercedes-Benz, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 23,06 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, 23,1 milyar euroluk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Ancak şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 2,3 milyar euro ile 1,72 milyar euroluk beklentiyi aştı.

Otomobil bölümünün düzeltilmiş FAVÖK'ü 909 milyon euro ile 838,2 milyon euroluk piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Otomobil bölümünün düzeltilmiş satış karlılığı (ROS) ise %4,0 ile %3,75'lik beklentiyi aştı. Mercedes-Benz, 2026 yılı gelirlerinin önceki yıla kıyasla hafif düşmesini beklediğini açıkladı. Şirket daha önce gelirlerin yıllık bazda yatay seyredeceğini öngörüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı,

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ibrahimovic, iki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca neden evlenmediğini itiraf etti

İki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca evlenmeme sebebi pes dedirtti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor