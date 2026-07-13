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Martı ve Tensor'dan sürücüsüz araç iş birliği

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Mobilite şirketi Martı, sürücüsüz araç teknolojilerini Türkiye’ye getirmek için otonom araç girişimi Tensor ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Seviye 4 otonom araçlar satın alınarak Martı platformu üzerinden kullanıma sunulacak.

Mobilite şirketi Martı, sürücüsüz araç teknolojilerini Türkiye’ye getirmek için otonom araç girişimi Tensor ile iş birliği yaptığını duyurdu. Çok yıllı anlaşma kapsamında Martı, Tensor tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom araçları satın almayı ve bu araçları kendi mobilite platformu üzerinden kullanıma sunmayı planlıyor. Şirket, kullanıcılarına yapay zeka destekli sürücüsüz ve paylaşımlı ulaşım hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Anlaşmanın finansal detayları, satın alınacak araç sayısı ve hizmetin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi bulunmuyor. Seviye 4 otonom sürüş, belirli koşullarda insan müdahalesi olmadan çalışabiliyor. Martı bugün 20 şehirde hizmet verirken, Tensor 2016’da Silikon Vadisi’nde kuruldu. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve Tensor CEO’su Dr. Jay Xiao, iş birliğinin otonom mobiliteyi yaygınlaştıracak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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