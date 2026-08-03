LPG'ye 2,45 TL zam! Gece yarısı pompaya yansıyor
Sektör kaynaklarına göre LPG litre fiyatına 2 lira 45 kuruş zam geliyor. Zam, 3-4 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olacak. 40 litrelik depo 98 lira, 50 litrelik depo ise 122 lira 50 kuruş daha pahalı dolacak.
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu kez LPG'li araç sahiplerini ilgilendiren artış, pompaya yansıyacak.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre litre başına 2 lira 45 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam, 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Buna göre 40 litrelik depo 98 lira, 50 litrelik depo ise 122 lira 50 kuruş daha pahalıya dolacak.
İstanbul'da güncel fiyatlar ise şöyle: Benzin 67,18 lira, motorin 80,97 lira, LPG 31,19 lira.
Kaynak: Haber Merkezi