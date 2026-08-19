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Kotak: Hindistan Otomotiv Sektörü GST 2.0 ile İstikrarlı Talep Görüyor, Emtia Baskısı Sürüyor

Kotak: Hindistan Otomotiv Sektörü GST 2.0 ile İstikrarlı Talep Görüyor, Emtia Baskısı Sürüyor
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Kotak Kurumsal Menkul Kıymetler'in raporuna göre, Hindistan otomotiv sektörü GST 2.0 destekleriyle istikrarlı talep bekleniyor; ancak emtia maliyetleri ve küresel zayıflık marjları baskılayabilir.

Yeni Delhi, 19 Ağustos (ANI): Kotak Kurumsal Menkul Kıymetler'in raporuna göre, Hindistan otomotiv sektörü GST 2.0 kaynaklı avantajlarla yakın vadede istikrarlı talep ivmesini sürdürebilir. Ancak emtia maliyet baskıları ve küresel otomotiv pazarlarındaki zayıflık marjları sıkıştırmaya devam edebilir.

Aracı kurum, çoğu OEM için marj baskısının çeyreklik bazda hafiflemesini beklerken, traktör, ticari araç ve lastik şirketlerinin yüksek kauçuk ve alüminyum fiyatları nedeniyle ikinci çeyrekte hammadde zorlukları yaşayacağını belirtiyor. Kauçuk ve alüminyum fiyatları ilk çeyreğin sonunda zirvelerinden gerilese de, baskı sürüyor.

Sektör, ilk çeyrekte güçlü hacim artışı kaydetti; OEM satışları yıllık %26 yükseldi. İki tekerlekli, binek, ticari araç ve traktör segmentleri güçlü performans gösterdi. Tata Motors hariç OEM gelirleri %26 artarken, FAVÖK büyümesi emtia maliyetleri nedeniyle %8,2'de kaldı; marjlar 210 baz puan daralarak %13,1'e geriledi.

Otomotiv yan sanayi şirketlerinin gelirleri %17 artarken, üretimde binek araç ve traktör %20'nin üzerinde, ticari araç ve iki tekerlekli ise %10'lu rakamlarda büyüdü. Yan sanayi FAVÖK'ü %9,8 arttı, ancak yüksek çelik, kauçuk ve kükürt fiyatları brüt marjları 200 baz puan azalttı.

Kotak, ham petrol, alüminyum ve değerli metal fiyatlarındaki düşüşün OEM marjlarına kademeli rahatlama sağlayacağını öngörüyor. Kauçuk fiyatları yıllık %30 yüksek ve çelik güçlü. Lastik şirketlerinin ikinci çeyrekte marj bozulması yaşaması, yılın ikinci yarısında iyileşme bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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