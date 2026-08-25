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Karakaş: Düzenlemeler hayata geçtiğinde doğrulanabilir araç geçmişi dönemi başlayacak

Karakaş: Düzenlemeler hayata geçtiğinde doğrulanabilir araç geçmişi dönemi başlayacak
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Henüz uygulamada olmayan iki yeni dijital yapı, ikinci el araç ve kiralama pazarında kayıt, doğrulama ve denetimi yeni bir aşamaya taşıyacak.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Karakaş, henüz uygulamada olmayan iki yeni dijital yapının hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el araç ve kiralama pazarında doğrulanabilir araç geçmişi döneminin başlayacağını belirtti.

ForInvest Haber'e gönderilen açıklamada, bu düzenlemelerin kayıt, doğrulama ve denetim süreçlerini yeni bir aşamaya taşıyacağı ifade edildi. Yeni dijital yapıların sektörde şeffaflığı artırması ve tüketici güvenini güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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