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İkinci el Tesla'ya 434 bin lira ceza

İkinci el Tesla'ya 434 bin lira ceza
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el Tesla Model Y'yi sıfır fiyatının üzerinde satışa çıkaran satıcıya 434 bin 860 lira idari para cezası kesti. Bakanlık, fırsatçılığa karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın ihbarı üzerine ikinci el Tesla Model Y ilanını incelemeye aldı. Yapılan kontrolde aracın, üretici tarafından belirlenen güncel sıfır satış fiyatının üzerinde ilana konulduğu tespit edildi.

Güncel liste fiyatı 2 milyon 474 bin 985 lira olan Tesla Model Y, ikinci elde 2,8 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ticaret Bakanlığının Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata aykırı ilan veren satıcıya 434 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada fırsatçılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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