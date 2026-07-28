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İkinci el araçta usulsüzlüğe ceza

İkinci el araçta usulsüzlüğe ceza
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Sosyal medyada yapılan ihbar üzerine Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı uygulamada bulunan bir işletmeye idari para cezası verdi.

Sosyal medyada yapılan bir ihbar, ikinci el araç satışındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen bir işletmeye idari para cezası verdi.

Yapılan incelemelerde işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde ikinci el araç sattığı ve 6 bin kilometre şartını ihlal ettiği tespit edildi. Ayrıca ilandaki kilometre bilgilerindeki tutarsızlık da tüketiciyi yanıltıcı bulundu. Bakanlık denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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