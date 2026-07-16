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Hindistan daha sıkı yakıt verimliliği standartları öneriyor

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Hindistan hükümeti, 2027'den itibaren geçerli olacak yeni CAFE-III düzenlemeleriyle binek araçlarda yakıt verimliliği standartlarını kademeli olarak sıkılaştırmayı önerdi. Düzenlemeler kapsamında etanol ve biyoyakıt kullanan araçlar için karbon nötrlük faktörleri getirilirken, uyumluluk kredisi mekanizması oluşturulacak.

Hindistan hükümeti, binek araçlar için daha sıkı yakıt verimliliği standartları önerdi. CAFE-III düzenlemeleri olarak adlandırılan yeni normlar, 1 Nisan 2027'den itibaren geçerli olacak ve beş yıl süreyle yürürlükte kalacak. Düzenlemeler, M1 kategorisindeki (şoför dahil en fazla 8 koltuklu) araçları kapsayacak.

Önerilen standartlar, 2027-28'de 100 km'de 3.996 litreden 2031-32'de 100 km'de 3.3273 litreye kadar kademeli olarak sıkılaştırılacak. İlk kez, etanol, biyoyakıt ve sıkıştırılmış biyogaz kullanan araçlar için Karbon Nötrlük Faktörleri (CNF) getirilecek. Ayrıca, elektrikli ve hibrit araçlar için 'süper kredi' sistemi devam edecek.

Uyumluluk kredisi mekanizması oluşturulacak; hedefi aşan üreticiler kredi kazanabilecek, eksik kalanlar ise kredi satın alabilecek. Kredi başına başlangıç fiyatı 2.500 rupi olarak belirlendi ve yıllık 500 rupi artacak. Normlara uymayan üreticilere Enerji Tasarrufu Yasası kapsamında ceza uygulanacak. Görüşler 6 Ağustos'a kadar bildirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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