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Ford ve Geely, Avrupa Pazarı İçin Valencia'da Ortak Girişim Kuruyor

Ford ve Geely, Avrupa Pazarı İçin Valencia'da Ortak Girişim Kuruyor
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Ford ve Geely, İspanya'nın Valencia kentindeki fabrikada ortak girişim kurarak Avrupa pazarına yönelik çoklu enerji teknolojili binek otomobiller üretecek. Ford'un %66, Geely'nin %34 pay sahibi olacağı ortaklık 2027'de faaliyete başlayacak ve ilk araçlar 2028'de üretilecek.

Ford Motor Company ile Geely Automobile Holdings, Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki üretim tesisinde Avrupa pazarına yönelik bir ortak girişim kurmak üzere anlaştı. Ortak girişim kapsamında Ford ve Geely markaları için çoklu enerji teknolojilerine sahip binek otomobiller üretilecek. İşbirliğiyle üretim ölçeğinin büyütülmesi, fabrika kapasitesinin daha verimli kullanılması ve Avrupa pazarına daha geniş ürün yelpazesi sunulması hedefleniyor.

Planlanan ortaklık yapısında Ford'un yüzde 66, Geely Auto'nun ise yüzde 34 paya sahip olması öngörülüyor. Gerekli onayların ardından ortak girişimin 2027'nin ilk yarısında faaliyete başlaması, ilk yeni araçların ise 2028'de üretilmesi planlanıyor. Ford Valencia tesisinde Ford Kuga'nın üretimi kesintisiz devam edecek.

Ortak girişim kapsamında Ford tarafından tasarlanacak ve Geely ile geliştirilecek yeni bir aile crossover modeli 2028'de pazara sunulacak. Ayrıca Bronco ailesinin yeni bir üyesi olan kompakt arazi SUV'u da 2028'de üretilecek. Geely Auto ise Valencia fabrikasında iki elektrikli SUV modeli üretmeyi planlıyor. Ford'un 2029'a kadar Avrupa'da 5 yeni çoklu enerji modeli satışa sunma hedefi bulunuyor.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Geely gibi güçlü bir ortakla esnek ve rekabetçi bir yapı kurduklarını belirterek, kamu-özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Geely Auto Group Başkan Yardımcısı Alex Nan ise Avrupa için Avrupa'da otomobil üretme hedeflerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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