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Ford Kanada ve Unifor Geçici İş Sözleşmesinde Anlaştı

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Ford Kanada ve Unifor sendikası, Kanada'da 5.000'den fazla sendikalı çalışanı kapsayan üç yıllık ulusal iş sözleşmesi için geçici anlaşmaya vardı. Anlaşma, üyelerin onayına sunulacak.

Ford Kanada ve Unifor, Kanada'da 5.000'den fazla sendikalı çalışanı kapsayan üç yıllık ulusal iş sözleşmesi için geçici anlaşmaya vardı. Anlaşma, Ford-Unifor üyelerinin onayına sunulacak.

Ford Kanada, ulusal merkez, üç araç montaj ve motor üretim tesisi, üç parça dağıtım merkezi ve üç Bağlantı ve İnovasyon merkezi ile faaliyet göstermektedir. Şirket Kanada'da yaklaşık 6.500 kişiyi istihdam etmekte, bayilerde ise 20.000 kişi çalışmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi
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