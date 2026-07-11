Ford CEO'sundan Kalite Uyarısı: Memnun Değiliz

Ford CEO'su Jim Farley, şirketin kalite araştırmalarında birinci sıraya yükselmesine rağmen memnuniyetsizliklerini dile getirdi. "Henüz istediğimiz noktada değiliz. Tüm özelliklerde bir numaralı kalite markası olmak için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi.

Ford, son yıllarda geri çağırma sayısında rakiplerini geride bıraktı. 2025 yılında yaklaşık 13 milyon araç için 153 geri çağırma yapılırken, 2024'te 67 geri çağırma ile Stellantis'in ardından ikinci sırada yer aldı. 2023'te 4,8 milyar dolarla rekor garanti maliyeti yaşayan şirket, 2026'nın ilk yarısında 12,1 milyon aracı kapsayan 56 geri çağırma ile maliyetleri düşürmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi