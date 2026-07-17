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Elektrikli Otomobil Fiyatlarında 165 Bin TL'ye Varan İndirim Sinyali

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Çin'deki elektrikli araç üreticilerinin başlattığı fiyat rekabeti, düşen batarya maliyetleri ve artan üretim kapasitesiyle bazı modellerde 165 bin TL'ye varan indirimleri beraberinde getirdi. Bu durum küresel pazarı da etkileyerek yeni bir rekabet dönemini başlattı.

Elektrikli otomobil sektöründe dengeler hızla değişiyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de üreticilerin başlattığı fiyat rekabeti, yalnızca yerel markaları değil küresel otomotiv devlerini de harekete geçirdi. Düşen batarya maliyetleri, artan üretim kapasitesi ve yoğun rekabet, araç fiyatlarında dikkat çeken indirimleri beraberinde getiriyor.

Özellikle elektrikli otomobillerde bazı modeller için 165 bin TL'ye varan fiyat avantajı sağlayan kampanyalar ve düzenlemeler, tüketicilerin ilgisini artırırken sektörün geleceğine ilişkin beklentileri de değiştirdi. Çin, düşük maliyetli üretim ve agresif fiyat politikalarıyla küresel pazarda baskısını artırıyor. Üreticiler arasındaki rekabet büyüdükçe araç fiyatları aşağı çekilirken, birçok marka pazar payını koruyabilmek için yeni kampanyalar hazırlıyor.

Uzmanlara göre bu süreç yalnızca Çin pazarını değil Avrupa ve diğer ülkelerdeki otomobil fiyatlarını da doğrudan etkileyebilir. 165 bin TL seviyesindeki fiyat indirimi, sektörde yeni bir rekabet döneminin kapısını araladı. Fiyat avantajı sayesinde sıfır kilometre elektrikli araçlara olan talebin artması beklenirken, ikinci el piyasasında da fiyat dengelerinin yeniden şekillenebileceği değerlendiriliyor. Normal şartlarda sıfır bir elektrikli aracın teşvik alabilmesi için fiyatının 50 bin doların (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL) altında olması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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