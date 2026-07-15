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Tim Lamb Group, Billings'teki Mercedes-Benz Bayisinin Satışını Tamamladı

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Ed Morse Automotive Group, Montana'daki ilk otomotiv perakende lokasyonu olan Mercedes-Benz of Billings bayisini satın aldı. Bu, grubun ilk Mercedes bayiliği ve üçüncü lüks markası oldu.

Tim Lamb Group, Mercedes-Benz of Billings'in satışını 8 Temmuz 2026'da tamamladı. Satıcı, WeatherTech kurucusu David MacNeil'in sahibi olduğu DMN Auto Holdings LLC'ydi. Bayi, Ed Morse Automotive Group tarafından satın alındı ve aynı isimle faaliyetine devam edecek. Bu, Ed Morse'un ilk Mercedes-Benz bayiliği ve Montana'daki ilk otomotiv perakende lokasyonu oldu.

1946'da kurulan Ed Morse Automotive Group, Başkan ve CEO Teddy Morse liderliğinde 14 bayilikten 61'e büyüdü. Şirket, dokuz eyalette faaliyet gösteriyor. Mercedes-Benz of Billings, grubun Porsche ve Cadillac'ın ardından üçüncü lüks markası oldu. Bayi, Billings'teki iki yetkili Mercedes-Benz bayisinden biri ve premium hizmet sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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