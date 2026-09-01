Çin'den otomobil ihracatında yeni fiyat düzeni: agresif indirimlere sınırlama

Çin, otomobil üreticilerinin yurt dışındaki fiyatlama ve kampanya düzenini sıkılaştıran yeni bir kılavuz yayımladı.

Bu kılavuzun amacı, agresif indirim yarışını sınırlamak, marka imajını korumak ve küresel büyümeyi daha kontrollü hale getirmek.

Kaynak: Haber Merkezi