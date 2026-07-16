Chery, Güney Afrika'da Tiggo 4 Üretimine Başlayacak

Chery Güney Afrika, Pretoria Rosslyn'deki yeni üretim tesisinde ilk model olarak Tiggo 4 crossover serisini üreteceğini resmen duyurdu. Yerel üretimin 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor ve içten yanmalı motor ile hibrit elektrikli araç türevleri üretilecek. Tiggo Cross, markanın en yüksek hacimli model serisi olup, önceki nesil Tiggo 4 Pro Nisan ayında 1.871 satışla binek otomobil satışlarında zirveye yerleşerek bir Çin markası için ilk kez bu başarıyı elde etti.

Şirket, 2026'nın ilk yarısında 11.322 adet satışla ülkenin en çok satan ikinci binek aracı oldu. Yerel üretim başlangıçta 15.000 adet olarak planlanıyor ve 3.000'e kadar istihdam yaratılması bekleniyor. Eski Nissan tesisi yeniden açıldı ve 692 eski çalışan işe alındı. Chery ayrıca yan kuruluşu Jetour'un da aynı tesiste T-serisi modellerini üreteceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi