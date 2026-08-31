BYD'nin İlk Yarı Gelir ve Kârı Düştü, Hong Kong Hisseleri Geriledi

Çinli elektrikli araç devi BYD'nin Hong Kong'daki hisseleri, şirketin ilk yarıda düşen gelir ve kar açıklamasının ardından Pazartesi günü yüzde 4'ten fazla geriledi. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 7,1 azalarak 344,8 milyar yuana, net karı ise yüzde 20,5 düşüşle 1,8 milyar dolara indi.

İkinci çeyrekte net kar yıllık yüzde 30 artışla 1,22 milyar dolara çıkarken, gelir yüzde 3 azalışla 29,2 milyar dolar oldu. BYD, Çin'de zayıf iç talep ve güçlü ihracat büyümesi yaşandığını, rekabet ve maliyet artışlarının kar marjlarını baskıladığını belirtti. İhracat yılın ilk yarısında yüzde 67,8 artışla 792 bin araca ulaştı. BYD'nin üst segment markaları Fangchengbao, Denza ve Yangwang'ın satışları ise yüzde 61 artarak toplam satışların yüzde 12,8'ini oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi