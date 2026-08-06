Avustralya'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

Elektrikli araçlar, Avustralya'da satış rekorları kırmaya devam ediyor. Temmuz ayında 23.500'den fazla bataryalı elektrikli araç satıldı ve toplam pazar payının yüzde 21,7'sini oluşturdu. Bu, üst üste ikinci rekor ay olarak kaydedildi.

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası CEO'su Tony Weber, bu durumun halka açık şarj altyapısına baskı yarattığını belirterek, hükümetlerin ve özel sektörün bu konuda iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde ve evde şarj imkanı olmayan sürücüler için erişilebilir ve güvenilir şarj istasyonlarının önemine dikkat çekti.

En çok satılan elektrikli araç BYD Sealion 7 oldu; 2.548 satışla ilk sırada yer aldı. Tesla Model Y L ise 2.429 satışla ikinci oldu. Enerji Bakanı Chris Bowen, elektrikli araç satışlarındaki artışın insanları küresel petrol şoklarına karşı koruduğunu ve doğru politikalarla Avustralyalıların olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Elektrikli araçlar yüzde 21,7'lik paya sahipken, hibrit modellerle birlikte toplam pazarın yüzde 38,9'unu oluşturdu. Benzinli araçlar hala en çok tercih edilen seçenek olarak 27.894 satışla yüzde 25'in üzerinde pay aldı. Dizel araçlar ise 24.773 satışla yakın bir performans gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi