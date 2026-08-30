Avrupa Otomotiv Pazarında Çin Rekoru: Satışlar Yüzde 107 Arttı
Temmuz ayında Avrupa otomotiv pazarı, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen yüzde 4,1 büyüdü. Çinli üreticiler ise satışlarını geçen yıla göre yüzde 107 artırarak yüzde 11,2 pazar payına ulaştı ve tarihi bir rekora imza attı.
Avrupa otomotiv pazarı, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ediyor. Dataforce verilerine göre Temmuz ayında araç tescil işlemleri yüzde 4,1 artış gösterdi.
Çinli otomotiv üreticileri, kıtada tarihi bir başarıya imza attı. Satışlarını geçen yıla göre yüzde 107 artıran Çin markaları, yüzde 11,2 pazar payına ulaşarak rekor kırdı.
Kaynak: Haber Merkezi