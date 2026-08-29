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Volkswagen'da kritik görüşme öncesi Aşağı Saksonya'dan anlaşma baskısı

Volkswagen'da kritik görüşme öncesi Aşağı Saksonya'dan anlaşma baskısı
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Volkswagen için yeniden yapılandırma planı üzerinde anlaşma mücadelesinde önemli bir isim olan Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, taraflar üzerinde önümüzdeki günlerde anlaşmaya varmak için yoğun baskı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen AG için yeniden yapılandırma planı üzerinde anlaşma mücadelesinde önemli bir aktör olan Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Olaf Lies, önümüzdeki birkaç gün içinde tüm tarafların anlaşmaya varması yönünde yoğun baskı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin denetim kurulu, potansiyel olarak on binlerce ek iş kaybına yol açabilecek bir iyileştirme planını görüşmek üzere 4 Eylül'de toplanacak. Konu, VW yönetimini sendikalar ve ikinci büyük hissedarı olan Alman devletiyle karşı karşıya getirdi.

Lies, Cuma günü gazetecilere verdiği brifingde, 'Önümüzdeki toplantıya kadar kalan süreyi farklı pozisyonları bir araya getirmek için kullanmamızı güçlü bir şekilde rica ediyorum' dedi. Volkswagen'in karşı karşıya olduğu maliyetli tarifeler, düşen talep ve artan Çin rekabeti karşısında zorlandığı iş zorluklarının acilen ele alınması gerektiğini belirtti. Ancak grubun daha geniş endüstriyel ortamdaki konumunun da dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'Aşağı Saksonya'daki ve Almanya genelindeki tesisleri, on binlerce çalışanı ve aileleri, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcılarıyla Volkswagen'in daha geniş ekonomi ve toplum için de büyük bir sorumluluğu bulunuyor' dedi.

VW CEO'su Oliver Blume, grup genelinde maliyetleri büyük ölçüde azaltmak için planlanan işten çıkarmaları 50.000'e kadar ikiye katlamak, muhtemelen fabrikaları kapatmak ve bazı şirket bölümlerini ayırmak istiyor. Bu durum sendikaların şiddetli muhalefetine ve etkin bir azınlık hissesine sahip olan Aşağı Saksonya'nın ciddi endişesine yol açtı. Kaynaklara göre her iki taraf, büyük olasılıkla işten çıkarmaların boyutu ve risk altındaki fabrikaların gelecek planlarına odaklanan bir uzlaşma arıyor.

Lies, 'Burada uygulanabilir bir çözüm bulmamız gerektiğine inanıyorum' dedi. VW'nin her zaman ekonomik ihtiyatı sosyal sorumlulukla birleştirdiğini ve 'şu anda aradığımız çözümün bu standarda göre ölçülmesi gerektiğini' söyledi. VW'nin çalışma konseyi başkanını, Lies ve Porsche ile Piech hissedar ailelerinin üyelerini içeren yürütme komitesi, perşembe günü denetim kurulu toplantısından bir gün önce duruma bakmak üzere toplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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