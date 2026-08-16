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Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: 6 Yaş Üstü ve 180 Bin Km Üzeri Araçlar Kiralanamayacak

Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: 6 Yaş Üstü ve 180 Bin Km Üzeri Araçlar Kiralanamayacak
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Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle araç kiralama sektöründe yaş ve kilometre kriterleri yeniden düzenlendi. 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak, benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle araç kiralama sektöründe önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda azami 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırı getirildi. Ağır hasar kaydı bulunan veya bakımları aksatılan araçlar kiralanamayacak.

Yeni düzenlemeyle araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Filoda en az 5 ila 10 araç bulundurulması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde en az 2 hibrit veya elektrikli araç şartı getirildi. Depozito üst sınırı belirlendi; kira süresine göre 3 veya 7 günlük kira bedelini aşamayacak ve iade süresi 7 günü geçmeyecek. İlan platformları yetki belgesiz işletmelerin ilanlarını yayımlayamayacak. Ön ödemeli rezervasyonlarda iptal hakkı tanındı ve kış lastiği ile sigorta güvenceleri kiralama bedeline dahil edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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