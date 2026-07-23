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Alonso, Aston Martin'in büyük güncellemesi konusunda iyimser ancak temkinli

Alonso, Aston Martin'in büyük güncellemesi konusunda iyimser ancak temkinli
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Fernando Alonso, Aston Martin'in Macaristan GP'de tanıtacağı büyük güncelleme konusunda iyimser ancak yüksek beklentiye girilmemesi uyarısında bulundu. Takım, yeni şasi ve aerodinamik değişiklikler içeren revize araç tanıtacak.

Fernando Alonso, Aston Martin'in Macaristan Grand Prix'sinde tanıtacağı büyük güncelleme konusunda 'iyimser' olduğunu ancak çok fazla beklentiye girilmemesi konusunda uyardı. Takım, yeni şasi ve önemli aerodinamik değişiklikler içeren büyük ölçüde revize edilmiş bir araç tanıtıyor. Bu, sezona en iyilerin oldukça gerisinde başlayan takımın ilk güncellemesi.

Alonso, pistin kendileri için dostane olduğunu ve güncellemenin aracın yönünü anlamalarına yardımcı olacağını söyledi. Aston Martin, tüm yeni parçaları tek seferde getirerek bütçe kısıtlamaları nedeniyle daha verimli bir yol izledi. Ancak bu, takımın geride kalmasına neden oldu. Alonso, kararının sadece güncellemenin performansına bağlı olmayacağını ve F1'in kendisine yeterli adrenalin sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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