Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır
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Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır

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FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası'nda otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını açıkladı. Teknolojinin şu anda test aşamasında olduğunu belirten tecrübeli futbol adamı, yeni sistemde bir futbolcunun ofsaytta olup olmadığının bilgisinin yan hakeme anında bildirim olarak geleceğini belirtti.

Arsenal eski teknik direktörü ve FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, şu anda test aşamasında olan ofsaytı anlık olarak yan hakeme bildirecek teknolojinin 2022 Dünya Kupası'nda hayata geçebileceğini söyledi.

"2022 YILINDA HAZIR OLACAK"

?Yeni sistemde, bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığı pozisyon anında yan hakeme anlık bir bildirim yoluyla aktarılacak. FIFA'nın Living Football televizyon programında verdiği demeçte Wenger, "Otomatik ofsayt 2022 yılında hazır olacak. Bu teknolojiye göre, doğrudan sinyaller çizgi hakemine gidiyor ve hakem anlık olarak pozisyonun ofsayt olup olmadığını gösteren kırmızı ışıkla bilgilendiriliyor. Yeni sistemin Katar'daki 2022 Dünya Kupası organizasyonunda kullanılmasını planlıyoruz" dedi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), geçen ay ofsayt kararlarının doğruluğunu artırabilecek teknolojinin araştırıldığını belirtmişti.

Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 21:24:22. #1.15#
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