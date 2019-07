Otokoç Otomotiv'e "Avrupa'nın En İyi Satın Alma Anlaşması" ödülü

Otokoç Otomotiv'e Emea Finance'den "Avrupa'nın En İyi Satın Alma Anlaşması" ödülü verildi.

Otokoç'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, EMEA Finance'in düzenlediği "2018 Başarı Ödülü" (2018 Achievement Awards) kapsamında "Avrupa'daki En İyi Satın Alma Anlaşması" ödülüne layık görüldü.

Otokoç Otomotiv, ödülü 2018 yılında Avis Budget Group ile birlikte Yunanistan'ın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise'a yaptıkları yatırım ile kazandı.

Proje finansmanı/satın almada en başarılı şirketlerin ve finans kurumlarının belirlendiği bu seçkin ödül töreni, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Londra'da gerçekleştirildi. Bu ödül törenine Otokoç Otomotiv adına Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Kutman, Otokoç Otomotiv olarak uluslararası alanda almış oldukları bu ödülden dolayı memnuniyet duydukların bildirdi.

Otokoç Otomotiv'in uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdikleri yatırım kararının doğruluğunun aldıkları ödülle de tescillendiğinin altını çizen Kutman, "Otokoç Otomotiv olarak Avis Budget Group ile birlikte satın aldığımız operasyonu otomotiv ve araç kiralama alanındaki tecrübelerimizle daha da büyüteceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre ödüller her yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarının proje finansmanı, birleşme, satın alma ve refinansman alanlarındaki en önemli araştırma/yayın gruplarından biri olan EMEA Finance tarafından düzenleniyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, her yıl proje finansmanı, satın almada en başarılı şirketler ve finans kurumları belirleniyor.

Kaynak: AA