Otokoç 2. El Şubesi Ankara'da Hizmete Başladı

Otokoç 2. El, ikinci el araç ile ilgili tüm ihtiyaçları tek çatı altında sunan Otokoç 2. El şubesini Ankara'da açtı.

Şirket açıklamasına göre, Otokoç 2. El, Ankara şubesinin açılışına özel olarak perakende araç alımlarında trafik sigortası ve kaskoda 500 lira indirim fırsatı sunuyor.

İkinci el araç pazarındaki müşteri memnuniyetini artırmak ve kurumsal güvenceyi bu piyasaya da taşımak amacıyla yeni bir marka oluşturan Otokoç 2. El, Koç güvencesi ve hizmet kalitesini yeni araç satışında olduğu gibi ikinci el alıcılarına da sunmayı hedefliyor.

Otokoç 2.El markasıyla tüm Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol üstlenen Otokoç Otomotiv, satış ve satış sonrası tüm hizmetleri bir arada sunduğu showroomlarının sayısını artırmayı hedefliyor.