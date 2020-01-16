ÖTO'da meslek edindirme kursları

16.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:43

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulunun öncülüğünde, süt ve süt ürünleri peynir ustası yetiştirme kursu devam ediyor.



Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulunun öncülüğünde verilen meslek edindirme kurslar sürüyor. Bu kapsamda, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Torbalı İŞ-KUR ortaklığıyla yapılan süt ve süt ürünleri peynir ustası yetiştirme kursu yoğun ilgi gördü.



Kadınlara meslek edindirmek amacıyla açılan kurslara katılan kursiyerler, ilçede faaliyet yürüten bir firmayı ziyaret ederek, üretimi yerinde inceledi. Kursiyerler, kursta öğrendiklerini uygulamalı olarak görme imkanı buldu.



Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, kadınların çalışma hayatındaki yerinin önemine vurgu yaptı. Eriş, kurs ile kadınlara meslek edindirmeyi amaçladıklarını ve kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin iş hayatında kendilerine daha kolay yer edinebileceğini düşündüklerini söyledi.



Eriş, şöyle konuştu:



"Ziyaretle tereyağı ve peynir üretimi yapım aşamalarını uygulamalı olarak gören kursiyerler aynı zamanda hacim ölçümünde kullanılan ekipmanların uygulamasında da yer aldılar. Sonrasında ürünlerin paketleme ve etiketleme süreçlerini gözlemleyerek bu aşamalarda yapılan işlemleri yerinde gözlemlediler ve öğrendiler." - İZMİR

Kaynak: İHA