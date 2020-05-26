Osmanlıspor tempo yükseltti TFF 1. Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı.

TFF 1. Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı. Akşam antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor bugün 2 idman yaptı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra pas varyasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç yapan futbolcular daha sonra açma-germe ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Akşam antrenmanı ise kondisyon ağırlıklı geçti. 21 dakika dayanıklılık koşusu yapan futbolcular ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenman yine koşuyla tamamlandı. Futbolcular ikinci kez 21 dakikalık dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenman soğuma egzersizleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA