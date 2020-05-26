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Osmanlıspor tempo yükseltti

TFF 1. Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı.

Osmanlıspor tempo yükseltti
26.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:22

TFF 1. Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı. Akşam antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor bugün 2 idman yaptı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra pas varyasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç yapan futbolcular daha sonra açma-germe ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Akşam antrenmanı ise kondisyon ağırlıklı geçti. 21 dakika dayanıklılık koşusu yapan futbolcular ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenman yine koşuyla tamamlandı. Futbolcular ikinci kez 21 dakikalık dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenman soğuma egzersizleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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