Osmaniye Ticaret Borsası
27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 10,75 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 10,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,75
|10,75
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,75
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,35
|3,35
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,60
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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