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Osmaniye Ticaret Borsası

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:57
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 10,75 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 10,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığı Kg 10,75 10,75
MısırKg 1,33 1,75
Soya fasulyesi Kg 3,35 3,35
Buğday (ekmeklik) Kg 1,60 2,00

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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