Osmaniye Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye Ticaret Borsası

30.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:22
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 13,00 25,00
Kabuklu yer fıstığıKg 14,00 18,00
Soya fasulyesiKg 4,15 4,15
Buğday (Ekmeklik) Kg 2,00 2,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

İlgili Haberler

Giresun Ticaret Sanayi Odası'nda liman faaliyetleri anlatıldı
Giresun Ticaret Sanayi Odası'nda liman faaliyetleri anlatıldı
TÜİK-ÖTS'ye göre Eylül'de dış ticaret açığı 4.78 milyar dolar
TÜİK-ÖTS'ye göre Eylül'de dış ticaret açığı 4.78 milyar dolar
ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu'
ticaret platformları tüketiciye karşı sorumlu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Geert Wilders Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Fatih Terim Mehmet Topal İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Ticaret Borsası - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 17:23:30. #1.15#
title