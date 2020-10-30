Osmaniye Ticaret Borsası
30.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:22
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,00
|25,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|14,00
|18,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,15
|4,15
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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