Osmaniye Ticaret Borsası
26.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:26
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|7,50
|27,00
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,66
|Ayçiçeği
|Kg
|4,80
|4,80
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,75
|1,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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