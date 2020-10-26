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Osmaniye Ticaret Borsası

26.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:26
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 7,50 27,00
MısırKg 1,66 1,66
Ayçiçeği Kg 4,80 4,80
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,75 1,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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