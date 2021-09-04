Osmaniye'de 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı
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Osmaniye'de 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı

Osmaniye'de 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı.

Osmaniye'de, 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut da zeytin üretiminde, hasat sırasında ve sonrasında plastik kasa kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından çiftçilere plastik kasalar, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya tarafından verildi.

Osmaniye'de 133 çiftçiye 4 bin plastik zeytin kasası dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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