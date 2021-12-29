Osman Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Spor
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Osman Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Osman Çakmak, AA'nın
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Osman Çakmak, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Çakmak, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını tercih eden Çakmak, haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafını oyladı.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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