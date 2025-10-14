Osimhen Nijerya Benin GOLLER - Hattrick izleme linki var mı?

2022'deki hayal kırıklığının ardından 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde hata payı bırakmak istemeyen Nijerya, elemelerin en kritik karşılaşmalarından birine çıktı. Godswill Akpabio Stadyumu'nda Benin'i konuk eden ev sahibi ekipte, Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Osimhen sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Peki, Nijerya–Benin maçında Osimhen'in attığı golü izlemek isteyenler için bağlantı var mı?

PUAN DURUMUNDA KRİTİK DÖNEM

Maç öncesinde Benin 17 puanla ikinci basamakta yer alırken, Nijerya 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bu tablo, Nijerya için galibiyetten başka bir seçeneğin olmadığını gösteriyor. Super Eagles sahadan üç puanla ayrılırsa Play-Off bileti alacak. Ancak Benin galip gelir ya da beraberlik elde ederse, tur atlayan taraf onlar olacak. Güney Afrika'nın Ruanda karşısında yaşayacağı olası puan kaybı durumunda ise Benin, kazanması halinde direkt Dünya Kupası vizesi alabilecek.

OSIMHEN'İN LİDERLİK SINAVI

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen, sahaya hem kaptan hem de gol umudu olarak çıkıyor. Formda oyuncudan bu mücadelede hem skor üretmesi hem de arkadaşlarına gol fırsatları hazırlaması bekleniyor. Nijerya halkı, yıldız forvetin performansına büyük umut bağlıyor.

NİJERYA'NIN DÜNYA KUPASI İNANCI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, Afrika temsilcileri için tarihi bir fırsat olarak görülüyor. 2022'deki hayal kırıklığından ders çıkaran Nijerya, bu kez hata yapmak istemiyor. Teknik ekip ve futbolcular, Benin maçını "yeniden doğuşun başlangıcı" olarak değerlendiriyor.

TARAFTARIN COŞKUSU VE ATMOSFER

Godswill Akpabio Stadyumu'nda tüm biletler günler öncesinden tükendi. Tribünlerde büyük bir coşku hakim. Taraftarlar, Osimhen ve arkadaşlarını alkışlarla destekleyerek takımlarını galibiyete taşımak istiyor. Nijerya medyası, bu karşılaşmayı "Ulusun onur mücadelesi" olarak nitelendiriyor.

OSIMHEN NİJERYA BENİN GOLÜ NASIL İZLENİR?

Osimhen Nijerya maçı FIFA + platformundan yayınlanıyor. FIFA + platformlarından maçın özet görüntülerini izleyebilirsiniz.