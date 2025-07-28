Osimhen KAP geldi mi 28 Temmuz Pazartesi?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla salı ya da çarşamba günü İtalya'ya gideceği öğrenildi. Bu ziyarette, Napoli cephesiyle yapılacak son temaslarla birlikte transferin netleşmesi ve sürecin resmiyet kazanması bekleniyor. Kulüp kaynaklarına göre, bu kritik görüşme sonrası Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Osimhen KAP geldi mi?

GÜN ORTASI'NDA GALATASARAY GELİŞMELERİ

Muhabirimiz Nezih Akşener, Galatasaray'daki son gelişmeleri Gün Ortası programında aktardı. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde önemli başlıklar öne çıkıyor.

OSIMHEN TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Victor Osimhen transferiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın bu hafta içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi bekleniyor. Sonrasında Nijeryalı golcü için resmi bir imza töreni düzenlenecek. Osimhen'in bu hafta İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.

TRANSFER POLİTİKASINDA YENİ STRATEJİ

Galatasaray, Osimhen transferinin ardından kalan bütçeyi daha temkinli kullanmayı planlıyor. Kulüp, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddialı olabilecek dengeli bir kadro kurma hedefinde.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı ekipte bir diğer öncelik ise kaleci transferi olacak. Teknik ekip ve yönetim, bu pozisyon için listenin başında Ederson ve Donnarumma gibi üst düzey isimleri değerlendiriyor.