Osimhen KAP geldi mi 28 Temmuz Pazartesi?

Osimhen KAP geldi mi 28 Temmuz Pazartesi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı-kırmızılı camiada gözler, büyük bir heyecanla Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferine çevrilmiş durumda. Galatasaray, bu hafta içerisinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Taraftarlar, yönetimden gelecek müjdeli haberi sabırsızlıkla beklerken, kulüp cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, Osimhen KAP geldi mi?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla salı ya da çarşamba günü İtalya'ya gideceği öğrenildi. Bu ziyarette, Napoli cephesiyle yapılacak son temaslarla birlikte transferin netleşmesi ve sürecin resmiyet kazanması bekleniyor. Kulüp kaynaklarına göre, bu kritik görüşme sonrası Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Osimhen KAP geldi mi?

GÜN ORTASI'NDA GALATASARAY GELİŞMELERİ

Muhabirimiz Nezih Akşener, Galatasaray'daki son gelişmeleri Gün Ortası programında aktardı. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde önemli başlıklar öne çıkıyor.

OSIMHEN TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Victor Osimhen transferiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın bu hafta içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi bekleniyor. Sonrasında Nijeryalı golcü için resmi bir imza töreni düzenlenecek. Osimhen'in bu hafta İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.

TRANSFER POLİTİKASINDA YENİ STRATEJİ

Galatasaray, Osimhen transferinin ardından kalan bütçeyi daha temkinli kullanmayı planlıyor. Kulüp, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddialı olabilecek dengeli bir kadro kurma hedefinde.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı ekipte bir diğer öncelik ise kaleci transferi olacak. Teknik ekip ve yönetim, bu pozisyon için listenin başında Ederson ve Donnarumma gibi üst düzey isimleri değerlendiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı

Ciğerlerimizi yakan FETÖ'cü hain kundakçı hakkında karar verildi
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

3 şehirden güzel haber geldi! Bir noktada ise mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

Günlerdir süren yangın kabusunun ardındaki iki korkunç sebep
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı

Tek yürek oldular! Feyruz, oğlunun cenazesinde ayakta zor durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.