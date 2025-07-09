Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürerken Napoli'ye son sunduğu teklif ile birlikte İtalyan devini ikna etti. İki taraf arasında transferde ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Metin Öztürk, ''Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.Peki, Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek?

GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde karşılıklı anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, ödeme planının son detayları için Sarı-kırmızılı yönetici Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk bonserrvis bedelini 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Osimhen transferiyle ilgili de konuşan Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.

OSİMHEN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

TRT Spor yorumcusu Tayfun Bayındır, Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini bitirmek üzere olduğunu söyledi.

Bayındır "Napoli yönetimi kesinlikle 75 milyon Euro'nun altına inmiyor. Başkanı Aurelio De Laurentiis şunu bile demiş 'Gerekirse 1 yıl daha oynamasın. Hiçbir şey kaybetmeyiz' noktasında olduklarını söylemiş. Ben bu transferin olma ihtimalini %60 olarak görüyorum. Bir tarafta 40 milyon Euro var, diğer tarafta 26 milyon Euro'luk maaş var. Ben muhasebeci değilim. Biz sadece saha içerisindeki performansı yorumlarız. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara katılabilir." şeklinde konuştu.