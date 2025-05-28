Osimhen hangi takımı, kimi tercih etti, Osimhen ne dedi? Osimhen Galatasaray'da mı kalacak, Arabistan'a mı gidecek Avrupa'ya mı gidecek?

Osimhen hangi takımı, kimi tercih etti, Osimhen ne dedi? Osimhen Galatasaray'da mı kalacak, Arabistan'a mı gidecek Avrupa'ya mı gidecek?
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Galatasaray'ın bir yandan Victor Osimhen'i elinde tutma çabası, diğer taraftan Suudi Arabistan ile İngiliz kulüplerinin transfer görüşmeleri, dünya futbol gündemini en çok meşgul eden konuların başında geliyor. Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacak. Peki,Osimhen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda açıklama yapacak? Peki, Osimhen kimi tercih etti? Osimhen Galatasaray'da mı kalacak, Arabistan'a mı gidecek Avrupa'ya mı gidecek?

Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Osimhen kimi tercih etti? Osimhen kimi tercih etti, Osimhen ne dedi? Osimhen Galatasaray'da mı kalacak, Arabistan'a mı gidecek Avrupa'ya mı gidecek?

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da bu sezon 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Nijeryalı oyuncu, 40 maça çıktı. sarı-kırmızılılara vedasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılan Osimhen'in ayrılığı merak konusu oldu. Suudi Arabistan basını, Osimhen'in Al Hilal'de yıllık 30 milyon dolar kazanacağını öne sürdü.

OSİMHEN BASIN TOPLANTISI CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi saat 17.20'de önemli açıklamalarda bulunacak.

OSİMHENHANGİ KANALDA AÇIKLAMA YAPACAK?

Osimhen Açıklamalarının spor kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.

OSİMHEN KİMİ TERCİH ETTİ?

Serhan Türk'ün haberine göre, Victor Osimhen Galatasaray ile ilgili kararını bugün verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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