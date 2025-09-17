Osimhen Frankfurt maçında yok mu, neden yok sakat mı?

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesindeki son antrenman bu sabah yapılırken, kadroda yer alıp almayacağı en çok tartışılan isim yine Osimhen oldu. Frankfurt maçı öncesi onun sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN, ANTRENMANA KATILMADI

Galatasaray'ın Frankfurt maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanda 26 yaşındaki golcü Victor Osimhen takımla birlikte çalışmadı.

KAFİLEYE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ BELİRSİZ

Hafta boyunca bireysel çalışmalar yapan Osimhen'in Almanya deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği, teknik heyet ile sağlık ekibinin vereceği ortak karara bağlı olacak.