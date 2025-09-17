Haberler

Osimhen Frankfurt maçında yok mu, neden yok sakat mı?

Osimhen Frankfurt maçında yok mu, neden yok sakat mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da gözler uzun süredir Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrilmişti. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün Eintracht Frankfurt karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesindeki son antrenman bu sabah yapılırken, kadroda yer alıp almayacağı en çok tartışılan isim yine Osimhen oldu. Frankfurt maçı öncesi onun sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN, ANTRENMANA KATILMADI

Galatasaray'ın Frankfurt maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanda 26 yaşındaki golcü Victor Osimhen takımla birlikte çalışmadı.

KAFİLEYE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ BELİRSİZ

Hafta boyunca bireysel çalışmalar yapan Osimhen'in Almanya deplasmanına götürülüp götürülmeyeceği, teknik heyet ile sağlık ekibinin vereceği ortak karara bağlı olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Anlaşma tamam! Paraya para demeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.