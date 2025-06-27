Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek, Fenerbahçe Osimhen'e transfer teklifi yaptı mı?

Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek, Fenerbahçe Osimhen'e transfer teklifi yaptı mı?
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Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için Napoli'ye teklif yaptığı iddia edildi. Peki, Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek, Fenerbahçe Osimhen'e transfer teklifi yaptı mı?

Ekol TV haberine göre, Fenerbahçe, Victor Osimhen için Napoli'ye teklif yaptı. Şu ana kadar Napoli'ye yapılan en yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı. Peki, Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek, Fenerbahçe Osimhen'e transfer teklifi yaptı mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDECEK?

Ekol TV haberine göre, Fenerbahçe, Victor Osimhen için Napoli'ye teklif yaptı. Şu ana kadar Napoli'ye yapılan en yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı. Konu hakkında taraflardan resmi açıklama gelmedi.

GALATASARAY OSİMHEN'DE ISRARCI

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Yeni Açık Youtube kanalında sarı kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Dindar "Galatasaray camiasından kiminle konuşsam Victor Osimhen'in kalacağını düşünüyor. Planlama da buna göre yapıldı. Osimhen'in kararı bekleniyor." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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